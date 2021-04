In een woning in de J.J. Hamelinkstraat in Haarlem heeft donderdagmiddag een grote explosie plaatsgevonden. Aan de achterkant van de woning ligt de gevel eruit en op straat is het een grote ravage. Volgens Veiligheidsregio Kennemerland zijn er geen gewonden gevallen.

De hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig. Volgens NH Nieuws-verslaggever Paul Tromp gaat het om sloopwoningen op de hoek met de Graafschapstraat.

De woningen zijn voornamelijk leeg, maar er zou wel een man antikraak wonen. Hij zou, zo hoorde Tromp van buurtgenoten, de afgelopen tijd regelmatig bij de woningbouwvereniging hebben geklaagd over gaslucht in de woning.

De politie doet onderzoek naar de explosie.