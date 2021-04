Het jongerenevenement Jong en Frisbee! in de Haarlemmerhout in Haarlem zou komend weekend plaatsvinden, maar is vanwege goed nieuws vooruitgeschoven naar zondag 16 mei.

De gemeente gaat het coronaproof sportfeest namelijk zo goed als zeker financieel ondersteunen. Die toezegging was er eerder nog niet.

Het sportfeest werd bedacht en uitgewerkt door twee Haarlemmers. Zij wilden in coronatijd een laagdrempelig evenement houden en kwamen uit op samen frisbeeën.

Voor jongeren is er weinig te doen en kan het frisbee-evenement dienst doen als medicijn in crisistijd", denkt Boris Draisma, een van de initiatiefnemers.

"Jongeren missen niet alleen feestjes en andere plekken waar we kunnen socializen, maar ook culturele activiteiten zoals concerten of een museum bezoeken", zegt Draisma. "Daarbij zijn er veel jonge artiesten die momenteel geen platform hebben. Daarom wil ik de handen ineen slaan met jongerenorganisaties om Jong en Frisbee! te organiseren."

Het duo wilde het Patronaat en de Haarlemse jongerenorganisatie Flinty's erbij betrekken om hulp in de vorm van promotie en het gebruik van de juiste apparatuur zeker te stellen. "Met het Patronaat zijn we nog bezig", zegt Draisma tegen Haarlem105. Flinty's heeft intussen beloofd speakers, versterkers en microfoons te leveren.

Mensen die geen zin hebben om te frisbeeën, kunnen rond het koepeltje in het park naar de optredens kijken. Het evenement duurt anderhalf uur en is opgedeeld in een half uur vrij frisbeeën, een half uur frisbeeworkshop en nog een half uur frisbeeën.