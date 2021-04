De opbrengst uit de Haarlemse wensput in de binnenstad (175 euro) gaat naar een alleenstaande moeder. De wensput op het Prinsenhof gaat nu plaatsmaken voor een herdenkingsmonument. De put bij het Stedelijk Gymnasium heeft het plein bijna anderhalf jaar gesierd.

Het herdenkingsmonument herinnert aan de tijd dat voorbijgangers een wens konden doen door er muntgeld in te gooien. Van begin af aan was het doel om de opbrengst te geven aan iemand met een wens die het echt nodig heeft en een band met Haarlem heeft.

De vrouw die het bedrag krijgt, moest weg uit het asielzoekerscentrum in Haarlem toen zij een baby kreeg. Ze vertrok naar een huis met kraamzorg ergens anders in Nederland, waar alleenstaande moeders wonen. De overhandiging van de opbrengst is vanwege privacy en de coronacrisis tijdens een besloten bijeenkomst.

De gemeentelijke wensput en het herdenkingsmonument zijn gemaakt door Eef Veldkamp, een kunstenaar uit Arnhem. Hij maakte het werk in het kader van het Kunstlijn 2019-project Urban Art/ Public Interventions.

De wenspunt was een samenwerkingsproject tussen Kunstlijn Haarlem, scholieren van het Stedelijk Gymnasium en vijf kunstenaars.