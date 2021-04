De Facebook-groep Nieuws uit Haarlem en omgeving telt sinds afgelopen weekend tienduizend leden. Volgens initiatiefnemer Stef Snakkers van de socialmediaredactie van nieuwspartner NH Nieuws is het "slechts een eerste stap naar verdere groei".

In september 2019 zette NH Nieuws de groep als experiment op. Het moest een 'community' worden waar lokale media hun verhalen onder de aandacht kunnen brengen en bewoners en burgerjournalisten hun tips en nieuws kunnen delen.

In de anderhalf jaar dat de groep bestaat, zijn er de nodige noemenswaardige acties geweest. Zo konden de leden als een van de eersten in allerlei video's meeleven met de eigenaar van Mr. Bigg, van wie zijn hond werd afgepakt.

Deelnemers gaven elkaar ook tips over hoe en wanneer zij als eerste het coronavaccin toegediend konden krijgen. Ze gingen bijvoorbeeld uitgebreid met elkaar in discussie naar aanleiding van de coronapandemie of een artikel over levensloopbestendig wonen. Ook zaten leden op de eerste rang tijdens het begin van de coronacrisis, toen zangers live video's postten in de groep van hun optredens voor verzorgingshuizen.

Een "teken van het succes" noemt Snakkers het dat er nu leden van de groep zijn die zogeheten moderators zijn en het groepsproces in de gaten houden. Zij houden de reacties bij die worden geplaatst onder berichten en monitoren berichten die worden geplaatst.