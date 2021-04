Honderd mensen zijn vrijdag naar het testevenement in de Philharmonie in Haarlem gekomen. De bezoekers moesten allemaal een negatieve coronasneltest overleggen voordat zij het optreden van meestercontrabassist Dominic Seldis konden bijwonen.

Bij de testevenementen mogen drie Haarlemse culturele instellingen hun deuren openen en de Philharmonie is daar één van.



Tot maximaal veertig uur voor de voorstelling moesten alle bezoekers van het evenement een coronasneltest hebben gedaan, mét een negatieve uitslag. Deze speciale test wordt niet uitgevoerd door de GGD, maar door het portal testenvoortoegang.nl. Deze website is alleen bedoeld voor bezoekers en organisatoren van evenementen, uitgaansgelegenheden en concerten.

Naast de website dienen de 'proefpersonen' een app te downloaden waar uiteindelijk de testuitslag als QR-code in te zien is. Die QR-code wordt vervolgens gescand. Bij eerdere evenementen had niet iedereen door dat je de QR-code in de app moest krijgen, wat voor enig oponthoud zorgde. Daar was vrijdagavond geen sprake van.