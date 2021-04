Haarlemmer Bas Kamps is samen met Stichting Literair Haarlem het project Haarlemse Muren gestart. Hiermee wil Kamps schrijvers en dichters eren door hun teksten op muren af te beelden.

Donderdagochtend wordt de eerste tekst op een enorme muur in de Jansstraat aangebracht. Het gaat om de zin "Wie niet twijfelt, leert niet" van de hand van Dirck Coornhert. De schrijver, kunstenaar en oud-stadssecretaris van Haarlem woonde in de zestiende eeuw ook in diezelfde Jansstraat.

"Ik liep een keer door Antwerpen en ik verwonderde me over teksten die op een muur waren geschreven. Ik ging wat speuren en toen bleek het om werk van Willem Elsschot te gaan", vertelt Kamps. Omdat Haarlem ook veel grote schrijvers en dichters heeft voortgebracht, stelde Kamps voor aan Stichting Literair Haarlem om het idee van de Antwerpenaren ook in Haarlem uit te voeren.

Bas Kamps hoopt dat de Haarlemmers zelf ook met ideeën komen voor nieuwe muurschilderingen. De voorwaarde is wel dat de locatie een link heeft met de tekst of de desbetreffende schrijver of dichter. "En het moeten ook niet hele lappen tekst zijn, gewoon kort en krachtig", om het ook een beetje toegankelijk te houden voor alle inwoners van de stad.

Burgemeester Jos Wienen zal de eerste Haarlemse Muur volgende week onthullen. De volgende muur die beschreven gaat worden zal in het teken staan van Godfried Bomans, in de buurt van het station.