In de binnenstad van Haarlem komen elf camera's op straat te hangen die bezoekers tellen. De camera's zijn van de winkeliers en de gemeente betaalt mee. In ruil voor dat geld mag handhaving de tellingen gebruiken bij evenementen en bijvoorbeeld het monitoren van drukte in deze tijden van corona.

Het college van burgemeester en wethouders stelt strenge privacyeisen aan de camera's. Zij hebben hun toestemming gegeven, omdat deze camera's geen beelden opslaan, maar beelden meteen omzetten naar tellingen.

Hoewel er dus camera's komen te hangen, hoeven inwoners en bezoekers niet bang te zijn dat er beelden van hen worden opgeslagen of bewaard.

Eerder was gekozen voor een methode met zogeheten 'wifitracking'. Wijkraden in de binnenstad kwamen daartegen in opstand omdat de privacy van bezoekers van het centrum niet kon worden gegarandeerd.