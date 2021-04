De huurprijzen in de vrije sector in Noord-Holland zijn in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald. De gemiddelde vierkantemeterprijs in de provincie daalde ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder met 6,8 procent tot 20,03 euro per maand, blijkt dinsdag uit onderzoek van woningplatform Pararius.

Hiermee is Noord-Holland nog altijd veruit de duurste provincie van het land, maar de prijs daalt al sinds het vierde kwartaal van 2019. In Nederland is de vierkantemeterprijs in het eerste kwartaal van 2021 met 2,4 procent gedaald vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Amsterdam laat een daling van 7,4 procent zien. Een dalende vraag en meer beschikbaarheid verklaart de huurprijsdaling. Ook in andere steden in de provincie is een forse daling te zien: de prijzen daalden ook in Alkmaar (-11,7 procent), Amstelveen (-12,7 procent), Haarlem (-8 procent) en Hilversum (-4,6 procent).

De gemiddelde Nederlandse huurprijs per vierkante meter is 16,34 euro. In vijf steden ligt de prijs hoger dan het landelijke gemiddelde en drie daarvan bevinden zich in Noord-Holland: Amsterdam, Amstelveen en Haarlem.

Op de vraag of deze daling aanhoudt, is volgens Marcel Trip van de Woonbond moeilijk een antwoord te geven. "We hopen uiteraard dat we weer naar een meer normale situatie gaan. Dat zou betekenen dat er weer meer internationaal verkeer tot stand komt. Het waarschijnlijke gevolg is dat de vraag weer aantrekt, en dan zullen de prijzen weer stijgen."