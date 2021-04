Vier jongeren hebben vrijdag straffen opgelegd gekregen omdat zij volgens het Openbaar Ministerie (OM) een zestienjarige Haarlemmer en zijn familie geterroriseerd hebben. Ook kregen de verdachten een contactverbod en straatverbod opgelegd. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland besloten.

De zwaarste straf is opgelegd aan de hoofdverdachte. Hij kreeg een celstraf van zestien maanden en jeugd-tbs opgelegd. Twee andere verdachten zijn veroordeeld tot een deels voorwaardelijke jeugddetentie van veertien maanden en 120 dagen.

Ook kregen zij taakstraffen van tweehonderd en honderd uur opgelegd. De vierde verdachte, die alleen betrokken was bij een autobrand en het gooien van een steen tegen het keukenraam, is veroordeeld tot een deels voorwaardelijke taakstraf van honderd uur en een leerstraf van dertig uur.

Ook moeten drie verdachten een schadevergoeding betalen. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 33.000 euro, waarvan 17.750 euro smartengeld is. Tegen de hoofdverdachte was geen schadeclaim ingediend.

Het conflict begon toen de destijds zeventien jaar oude hoofdverdachte en de zestienjarige Haarlemmer een zelfgemaakte bom tot ontploffing brachten bij Pannenkoeken Paradijs in Haarlem. De nu veroordeelde hoofdverdachte raakte daarbij zwaargewond. De zestienjarige is hiervoor eerder veroordeeld. De hoofdverdachte verwijt de zestienjarige jongen dat hij niet goed heeft verteld wat er die nacht is gebeurd.

De hoofdverdachte heeft hierop de zestienjarige jongen bedreigd. Ook heeft hij fragmentatiebommen gegooid naar de auto van de familie van het slachtoffer en zwaar vuurwerk laten ontploffen in de brievenbus.

Geweld leidde volgens rechtbank tot veel angst

In tegenstelling tot het Openbaar Ministerie ziet de rechtbank dit niet als een poging tot moord of doodslag. De moeder van de zestienjarige jongen raakte hierbij zwaargewond.

Volgens de rechters is er al met al sprake geweest van een reeks zeer ernstige strafbare feiten met als doel van de hoofdverdachte wraak op zijn voormalige vriend en diens familie.

De rechtbank rekent het de verdachten zwaar aan dat zij door hun daden hebben bijgedragen aan het maanden durende geweld, waarmee niet alleen de jongen, maar ook zijn moeder, broers en grootouders ernstige vrees en angst is aangejaagd. Het geweld heeft volgens de rechtbank ook veel gevoelens van onveiligheid in de buurt veroorzaakt.