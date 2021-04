Het Teylers Museum, de Philharmonie en het Patronaat in Haarlem zijn in april weer een aantal dagen open. Deze instellingen maken deel uit van de pilot met evenementen waar bezoekers deze maand heen mogen als ze met een testbewijs aantonen dat ze niet besmet zijn met het coronavirus.

De Rijksoverheid heeft deze testevenementen dinsdag aangekondigd met als doel de samenleving tijdens de coronapandemie weer een beetje te heropenen. Mensen die deel willen nemen aan de experimenten moeten vlak voor ze naar een evenement gaan een coronasneltest doen.

Teylers Museum heeft tussen 21 april en 23 april plaats voor iets meer dan duizend bezoekers, 336 per dag. Het museum is drie dagen geopend. Toegangskaarten voor deze drie dagen zijn alleen te koop voor mensen met een museumjaarkaart via museum.nl. Iedereen die een ticket koopt, wordt doorverwezen voor het doen van een gratis sneltest.

Philharmonie mag op 16, 17 en 18 april een voorstelling geven voor driehonderd mensen, meldt de Rijksoverheid. Het is nog niet bekendgemaakt wat voor voorstellingen er zullen komen. Het theater heeft nog niet gereageerd. Op de website staat: "Op 16, 17 en 18 april mogen wij de Philharmonie openen voor een aantal pilot-evenementen. De kaartverkoop start deze week, houd onze website en socials in de gaten."

Van het Patronaat was eerder al bekend dat het deze maand bij wijze van experiment open mocht. Nu kan het poppodium meer details bekendmaken. Woensdagmiddag begint de kaartverkoop voor optredens op 28, 29 en 30 april.

In de Grote Zaal zitten bij deze optredens honderddertig toeschouwers in de zaal, waar normaal ruim negenhonderd man in kan. De zaal gaat steeds rond 18.00 uur open. De optredens beginnen rond 18.30 uur en de horeca is tot 20.00 uur open.