De weidevogelparen zijn terug in de Hekslootpolder in Haarlem. Het is vrijwilligers, boeren, Landschap Noord-Holland en de gemeente samen gelukt om de vogels te beschermen tegen de vos.

De aantallen lopen al tientallen jaren drastisch terug door intensivering van de landbouw. Dat is ook de reden dat er in Haarlem alles aan gedaan wordt om de laatste weidevogels van de stad te beschermen.

Inmiddels broeden er drie gruttoparen, een stel kievieten en tureluurs. Dit jaar zijn er iets meer gespot dan vorig jaar. De weidevogels hebben een drassig weiland nodig om te broeden en hun jongen groot te brengen. De Hekslootpolder is hiervoor uitermate geschikt, alleen lopen daar ook vossen rond. Twee jaar geleden is daarom een raster met stroom rondom de polder geplaatst om de vossen op afstand te houden.

De vossen zijn wel op camera's buiten de polder gespot en het blijft spannend of ze de polder niet zullen binnendringen. "Je weet pas echt zeker of het broedseizoen succesvol is, als je vliegvlugge jongen hebt. En dat weten we pas in mei", aldus vogelverkenner Andries Kamstra.