Haarlem gaat het toekomstige personeelstekort in de horeca opvangen met de Haarlemse Horeca Academie. Voor de crisis werkten zo'n zesduizend mensen in de horeca, Naar schatting heeft de helft daarvan inmiddels ander werk gevonden.

Horecaondernemer Hildo Makkes van der Deijl heeft de academie samen met restaurant Zuidam, IJssalon Tante Saar, Proeflokaal In den Uiver en loopbaanontwikkelingsplatform De Kansacademie opgericht.



Op het platform kunnen werknemers en werkgevers elkaar vinden. Daarnaast zijn er opleidingen voor mensen die de overstap naar de horeca willen maken.



"Zij kunnen worden geholpen met hun eerste benodigde cursussen", zegt Makkes van der Deijl. "Bijvoorbeeld het certificaat Sociale Hygiëne. Ook zijn er opleidingen voor mensen die al in de horeca werken en iets anders willen. Op deze manier kan je personeel een leven lang leren."

Het werven gebeurt door de wensen van een toekomstig werknemer af te stemmen op de behoeftes van de zaak. Makkes van der Deijl: "Niet iedereen is geschikt om in een sterrenrestaurant te werken en niet iedereen wil in een volkscafé staan. Dus daar kijken we bewust naar."



Volgens Makkes van der Deijl is de academie nodig. "Met name omdat de communicatie tussen partijen als het UWV, de gemeente en andere opleidingsinstituten beter kan. Die weten elkaar niet altijd even goed te vinden en hopelijk kunnen wij daarbij ondersteunen en vinden zo meer mensen de weg naar de horeca."