Dankzij camerabeelden is een negentienjarige Haarlemmer opgepakt in verband met de mishandeling van transvrouw Annabelle. Dat gebeurde op 24 maart in een Albert Heijn-filiaal aan de Kruisstraat in Haarlem.

De 58-jarige Annabelle kreeg die avond rond 20.30 uur een klap in haar gezicht, waardoor ze haar bewustzijn verloor. Ze belandde in het ziekenhuis en heeft nog dagelijks last van die klap, vertelt ze.

Het slachtoffer is blij dat de vermoedelijke dader is opgepakt. "Op zich is dat handig voor de zaak. Maar ik ben ook voorzichtig. Ik wacht af wat de arrestatie betekent voor de zaak", zei ze donderdag. Ze had toen net gehoord dat de man is aangehouden.

Annabelle heeft eerder geweld meegemaakt in haar transitie van man naar vrouw. Dat leidde toen niet tot een rechtszaak. "Ik wil dus eerst weten of het Openbaar Ministerie de zaak dit keer wel oppakt. Dit keer zijn er camerabeelden van de dader en dat scheelt zeker heel veel."

Ze zei eerder tegen NH Nieuws dat ze hoopt de dader eens te kunnen ontmoeten. "Er loopt een groot onderzoek en hij zal zich daardoor nu al een beetje angstig en bedreigd voelen. Dat is al een goede les. Harder straffen heeft allemaal niet zo'n zin, daar leren ze niks van. Het is belangrijker om met elkaar hierover te praten en dat hij zich ook eens gaat inleven in de persoon tegen wie hij dit gedaan heeft."

De verdachte zit vast op het bureau en zal worden verhoord, meldt de politie.