Een 26-jarige Haarlemmer is in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt omdat hij ingebroken had in een restaurant aan de Zijlstraat in Haarlem. De man is vervolgens onder invloed van alcohol aan de bar gaan zitten.

Toen de politie aankwam zat de man dronken op een barkruk aan de bar. Een hondenbegeleider van de politie is met zijn diensthond naar binnen gegaan en heeft de man aangehouden.

Hij werkte volgens de politie netjes mee. De man heeft niets buitgemaakt en is vrijgelaten. Justitie buigt zich nu over mogelijke vervolging.