De fototentoonstelling Walk This Way met ruim zestig foto's van Haarlemse fotografen is te zien via een looproute door de stad Haarlem. De afbeeldingen zijn te zien in etalages van lokale ondernemers, culturele instellingen en organisaties.

De culturele fototentoonstelling toont foto's door heel de stad en brengt cultuur, fotografie en ondernemers samen.

De expositie is bedacht door Jip Klompenhouwer. Hij werkt bij het Patronaat. "Ik was aan het nadenken hoe we in deze stille tijden toch de verbinding met Haarlem kunnen onderhouden. Belangrijk daarin was ook de samenwerking met andere culturele instellingen en ondernemers. Met de foto's kunnen we het mooie culturele aanbod etaleren en hopelijk genereert het extra aandacht voor de horeca en winkels waar de foto's te zien zijn."

Bij de foto's zijn ook QR-codes geplaatst die je kunt scannen. Zo krijg je informatie over de route en kom je meer te weten over de foto of fotograaf.

De expositie is vrijdag 26 maart van start gegaan en is nog te zien tot en met 23 april.