De gemeente Haarlem heeft samen met Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO) extra maatregelen genomen om zwem-achterstanden in te halen en wachtlijsten voor zwemles terug te dringen.

De zwemlessen worden anders ingedeeld, kinderen kunnen eerder afzwemmen en zodra de buitenbaden opengaan, wordt hier ook lesgegeven.



Ook gaat het aantal zwemuren omhoog. Recreatiezwemmen, zwemverenigingen en lessen voor andere groepen (nog) kunnen nog niet doorgaan door de coronamaatregelen en daardoor is er meer tijd beschikbaar voor zwemles.

De zwemlessen gaan in de meivakantie door. Mogelijk gaan de lessen ook in andere schoolvakanties door. Dit is afhankelijk van de wachtlijsten.