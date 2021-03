In de vitrine van 'Het Kleinste Museum van Haarlem' is een tentoonstelling te zien over het Drostemannetje. Al jaren wordt er gepraat over de terugkomst van het iconische neonkunstwerk bovenop het dak van de oude chocoladefabriek aan het Spaarne.

Belangrijkste stuk van zijn collectie is een miniatuur-versie van het lichtgevende Drostemannetje, waar er maar een paar van bestaan. Ze werden in de jaren vijftig verkocht en stonden met name in de 'duurdere' chocoladepatisseries. Komende zaterdagen tussen 18 en 19 uur geeft het mannetje weer licht, aan de Gedempte Oude Gracht.

Het Drostemannetje werd in 1931 op het dak geplaatst van de Drostefrabriek. Een grappig mannetje met de hoed in de hand, met zijn ronde vorm lijkend op een chocoladepastille. Zo'n zes meter hoog, staand tegen een enorme stellage. In 1988 werd het Haarlemse icoon van het dak van de fabriek gehaald en opgeslagen in een loods.

Volgens René van Stekelenborg, samensteller van de tentoonstelling, was het voor die tijd echt een unicum. "Piccadilly Circus en Times Square hadden nog nauwelijks lichtreclames. En dan staat er ineens op een dak van een fabriek in Haarlem een olijk, dik poppetje van zes meter hoog. Dat was ongekend."



Het CDA beloofde in 2018 de terugkeer van het Drostemannetje te ondersteunen. Naast de voormalig chocoladefabriek staat wel al een Drostemannetje van staal. Bewoners van de oude fabriek vragen zich af in welke vorm het mannetje moet terugkeren. Ze denken aan een kleinere versie aan in plaats van op het pand.