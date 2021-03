Poppodium Patronaat in Haarlem gaat eind april tijdelijk open voor testevenementen, zegt directeur Jolanda Beyer tegen nieuwspartner NH Nieuws.

Het wordt volgens de directeur een "Fieldlab-achtig" evenement. Fieldlab is de organisatie die eerder testevenementen organiseerde in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Wel is duidelijk dat het Patronaat een testlocatie wordt waar getest wordt of (en hoe) we weer veilig en verantwoord naar concerten kunnen gaan.

Wie er op komt treden en hoeveel mensen er mogen komen, is nog onduidelijk. Het poppodium zelf heeft het nieuws ook pas donderdag te horen gekregen. Het nieuws stemt Beyer wel heel positief: "Misschien zelfs met een biertje of een drankje erbij."

Het betreft niet één, maar meerdere concerten. Die worden gepland op meerdere dagen, zodat zoveel mogelijk Haarlemse muziekliefhebbers aanwezig kunnen zijn.