De gemeente Haarlem heeft twee plekken aangewezen voor de opvang van verslaafden. Het gaat om een oude boerderij aan de Nieuweweg in de Zuiderpolder in Haarlem-Oost en containerwoningen aan de Vergierdeweg in Haarlem-Noord. Buurtbewoners zijn fel tegen de plannen, maar wethouder Marie-Thérèse Meijs wil vaart maken.

Omwonenden van de boerderij zijn bang dat de 24 bewoners van Domus+ van het Leger des Heils overlast zullen veroorzaken in de wijken en winkelcentra. Bovendien staat het naastgelegen Reinaldapark nu al te boek al hotspot voor drugsdealers.



Volgens de gemeente voldoet deze locatie nog steeds het best aan de criteria: een prikkelarme omgeving en op 400 meter loopafstand van de eerste woonhuizen en scholen.

Wethouder Meijs vindt dat de gemeente niet langer van haar verantwoordelijkheid weg kan lopen. Tot nu toe zijn er geen opvangmogelijkheden in de stad; veel cliënten zitten nu in tijdelijke opvang en kunnen niet doorstromen naar een vaste woonplek. "Dit zijn mensen die extra begeleiding en steun nodig hebben."

Overlastveroorzakers in containerwoningen

Naast de locatie voor Domus+ is er ook een plek gevonden voor het project Skaeve Huse, waar overlastveroorzakers die echt niet langer in een reguliere woonwijk kunnen blijven, in een kleine setting in containerwoningen gehuisvest worden.

Dat ook hier de woonwijk redelijk dichtbij ligt en er ook sportvelden en een begraafplaats in de buurt zijn, vindt wethouder Meijs niet onoverkomelijk. "Het blijft overal dichtbij. We hebben te maken met een stad en daar wonen mensen. We hebben niet zoals bijvoorbeeld in Hoofddorp heel veel ruimte."

Gemeente heeft twee reservelocaties achter de hand

De gemeente heeft nog twee reservelocaties achter de hand. Wethouder Meijs vreest echter dat het met de reservelocatie aan de Boerhaavelaan, waar de grond niet in handen van de gemeente is, te lang gaat duren voordat er een opvang gerealiseerd kan worden. Ook kan een verslaafdenopvang de ontwikkeling van het grootse woningbouwplan Oosterpoort in de weg zitten.

De anderen reservelocatie, aan de rand van het bedrijventerrein Waarderpolder, is niet geschikt volgens het college van burgemeester en wethouders. Bovendien mag er niet gewoond worden.