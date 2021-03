Een automobilist is woensdagmiddag aangehouden door de politie na een wilde achtervolging door Haarlem, waarbij hij twee voertuigen raakte. Nadat hij zich had klemgereden op een voetgangerspad bij de Orionweg, vluchtte hij te voet met een vrouw en twee kinderen. Het viertal werd even later gevonden en kon worden aangehouden.

De politie had de auto al op het oog, maar toen zij de auto wilde controleren, negeerde de bestuurder het stopteken en ging hij er met hoge snelheid vandoor. Het is nog onduidelijk waarom de politie achter de auto aanzat.

Volgens de politie is het een wonder dat er niemand gewond is geraakt, aangezien de verdachte met een veel te hoge snelheid over de Westelijke Randweg reed.

De bestuurder en de vrouw zijn overgebracht naar het politiebureau. Daar wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. De inzittenden van de aangereden voertuigen kwamen met de schrik vrij. Voor de kinderen wordt voor passende opvang gezorgd.