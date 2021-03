De politie heeft zaterdagavond ingegrepen bij een feest met dertig personen in een woning aan de Generaal Joubertstraat in Haarlem. Drie personen zijn aangehouden. Ook heeft de politie bekeuringen uitgedeeld voor het negeren van de avondklok.

Twee personen werden aangehouden omdat ze niet konden voldoen aan de identificatieplicht. De derde persoon werd aangehouden vanwege het bieden van verzet.

De politie viel rond 22.30 uur de woning binnen. Meerdere omwonenden hadden melding gemaakt van een grote feestende groep die voor overlast zorgde. De jongeren hadden een zogenoemde silent disco georganiseerd.

De woning bleek verhuurd via een bed-and-breakfastorganisatie, meldt de politie. Bij aankomst werd de deur niet opengedaan. Intussen probeerde een deel van de feestgangers het pand via de achterzijde en het dak van de woning te verlaten. Omdat er geen achterom was, vluchtten ze via de tuinen van andere woningen.

De politie meldt dat in het pand onder meer drank, lachgascilinders en ballonnen werden aangetroffen.