De gemeente Haarlem gaat SMART-vallen in de stad inzetten om de rattenplaag tegen te gaan. Een eerdere proef met dergelijke vallen in het Vondelkwartier bleek succesvol.

Nieuwspartner NH Nieuws schreef enige tijd geleden al over de rattenplaag die de bewoners van de Transvaalbuurt bezighoudt. Daar hoorden ze de ratten knagen en piepen in de muren en vloeren en verzakten de stoeptegels op straat. Spaarnelanden kwam een paar keer per week rattenvallen in kruipruimtes plaatsen. Deze zaten keer op keer vol.

Volgens de gemeente is het aantal ratten in Haarlem toegenomen door klimaatverandering en de scherpere regels voor het gebruik van rattengif. De overlast door ratten is structureel geworden en moet daarom worden aangepakt.

De nieuwe SMART-rioleringsvallen moeten uitkomst bieden. In januari 2020 is de gemeente hiermee een proef gestart in het Vondelkwartier. Deze vallen zijn speciaal ontworpen om de ratten al aan te pakken in het riool. Het systeem detecteert warmte en beweging en vangt en doodt het dier. Met deze methode is geen gif of lokaas nodig.

Het resultaat van deze proef was een afname van het aantal klachten met 76 procent ten opzichte van vorig jaar. In wijken waar dit systeem niet werd gebruikt, was er juist een toename van 25 procent. Daarmee lijkt deze methode effectief.

De nieuwe vallen zijn wel aanzienlijk duurder dan de huidige methode. Naar verwachting kost het zo'n 200.000 euro per jaar om de in de Vondelpark geteste methode ook in andere buurten uit te rollen. De gemeente verwacht dat bedrag tot en met 2026 jaarlijks te moeten investeren om definitief een eind te maken aan de rattenplaag.