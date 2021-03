De politie in Haarlem is nog op zoek naar de bromfietser die dinsdagmiddag een kinderwagen aanreed op de parallelweg naast de Vondelweg in Haarlem en vervolgens doorreed.

Een 33-jarige vrouw liep rond 13.45 uur met een kinderwagen met haar zes maanden oude dochter langs de parallelweg naast de Vondelweg.

Toen ze de parallelweg wilde oversteken, werd de kinderwagen aangereden door een bromfietser. De kinderwagen viel om en werd zo'n 6 meter meegesleurd. De bestuurder van de bromfiets is doorgereden na het ongeval.

De baby werd voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis en ter observatie opgenomen.

De politie roept getuigen van het incident op zich te melden.