De nieuwe vaccinatielocatie in het Kennemer Sportcenter bij de Haarlemse ijsbaan gaat eerder open dan gepland. De verwachting was dat vanaf 15 maart gevaccineerd kon worden op de locatie. Maar de bouw verliep voorspoedig en is eerder klaar dan gepland. Daarom wordt er al gestart op vrijdag 12 maart.

De nieuwe locatie vervangt de testlocaties in de Waarderpolder en de Expo Haarlemmermeer (Vijfhuizen). Deze zullen sluiten na zondag 14 maart.

De vaccinatielocatie in Haarlem is vanaf vrijdag 12 maart dagelijks geopend van 9.00 uur tot 16.30 uur, met uitzondering van dinsdag en donderdag. Dan is de vaccinatielocatie geopend van 12.30 uur tot 20.00 uur.

De GGD Kennemerland breidt momenteel het aantal test- en vaccinatielocaties uit in de regio met het oog op de grotere hoeveelheid beschikbare vaccins die eraan komt.