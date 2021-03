Twee tieners die van een ramkraak bij een Jumbo-filiaal in Haarlem worden verdacht, blijven langer vastzitten. Ook worden ze verdacht van een overval met een pistool op een Jumbo-winkel in Alkmaar. De verdachten zouden in totaal 7.132 euro hebben buitgemaakt.

Maandag verlengde de rechtbank tijdens een besloten zitting in de Haarlemse rechtbank hun voorarrest tot eind mei.

De verdachten uit Alkmaar, die tijdens de overvallen beiden zeventien jaar waren, zitten sinds begin december vast. Ze worden ervan verdacht op 4 april een Jumbo-filiaal in winkelcentrum Molenwijk in Haarlem hebben overvallen door met een auto op hoge snelheid door het rolluik te rijden.

Het gebeurde 's ochtends, toen het personeel bezig was met het geld voor de pinautomaat en de kassa's. De medewerkers werden nét niet geraakt, maar waren er erg van geschrokken, vertelden zij destijds aan NH Nieuws. De gewapende overvallers stalen toen 4.532 euro.

Beelden van de overval gemaakt

Op 20 mei werd een overval gepleegd op de Jumbo-vestiging aan de Winkelwaard in Alkmaar. Een negentienjarige medewerker was op dat moment met haar collega de pinautomaat aan het legen en kreeg een pistool op zich gericht. Een man wist de overval te filmen.

Na de overval in Alkmaar vertrokken de daders op een scooter. Mogelijk was die gestolen, want de twee worden ook verdacht van het stelen van een scooter op 26 april. Ze wisten twee geldcassettes (kluizen) met daarin 2.600 euro mee te nemen.

Op 26 november werd een 51-jarige Alkmaarder aangehouden. Hij wordt inmiddels niet meer verdacht. De twee Alkmaarse tieners werden twee weken later gearresteerd. Eind mei wordt besloten of ze langer blijven vastzitten. De rechtszaak staat gepland in juni.