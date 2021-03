De brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag twee keer uitgerukt voor dezelfde brand in een woning aan de Bakenessergracht in Haarlem, meldt het Haarlems Dagblad.

De brand vond plaats in een vloer tussen twee woningen in. De brandweer was in de nacht ter plaatse om het vuur te doven, maar enkele uren later, rond 9.00 uur, moest brandweerlieden opnieuw ter plaatse komen.

Het vuur bleek nog niet uit. Het was nog aan het smeulen tussen de planken. Bewoners zijn in de tussentijd opgevangen bij buren, maar konden nadat het vuur geblust was weer terug in hun woning.

De oorzaak van de brand is niet duidelijk.