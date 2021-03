De coronatestraat in Haarlem, die in november tijdelijk verhuisde naar de Conradstraat, staat weer op de oude plek. De testraat op de parkeerplaats van het Kennemer Sportcentrum naast de ijsbaan wordt vanaf 15 maart opnieuw in gebruik genomen.

Nu het warmer wordt kan de hele boel weer worden terug verhuisd. "Maar ook omdat het contract met dat gebouw daar afloopt", vertelt Maurice Meijer van Veiligheidsregio Kennemerland. "Er is nu een flinke testcapaciteit. Drie auto's kunnen tegelijk getest worden, en een test duurt niet langer dan vijf minuten. Ook is er een rij voor fietsers en wandelaars, en hebben we binnen zelfs een vaccinatieruimte ingericht."

Hal drie van het Kennemer Sportcentrum heeft een totale make-over gehad. "Ik voel me nu wel een beetje trots. We hebben hier hard voor gewerkt en straks vanaf 15 maart kan er volop gevaccineerd worden, tot wel vijftienhonderd prikken per dag."

In het midden van de ruimte zijn twaalf kamers ingericht. Aan de zijkanten van de hal staan ontzettend veel stoelen. Maurice: "Er wordt alleen geprikt in de afgezonderde ruimtes. De stoelen die je aan weerskanten ziet staan, zijn om mensen te laten wennen aan het medicijn. Doktoren kunnen monitoren of alles goed gaat."

Drie test- en vaccinatielocaties

Naast deze locatie is er een vernieuwde locatie ingericht in de Bazar in Beverwijk. Ook die test- en vaccinatielocatie stond eerste ergens anders, namelijk de Expo in Vijfhuizen. Op deze manier is de spreiding van testlocaties in de regio Kennemerland optimaal: "We hebben nu drie plekken waar mensen met klachten of een vaccinatie-oproep terecht kunnen: Haarlem, Beverwijk en Schiphol. Dat is gunstig voor de bestrijding van het virus en hopelijk zijn we zo snel het virus de baas."