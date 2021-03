De gemeente Haarlem gaat onderzoek doen naar wat er is gebeurd met Joods vastgoed in Haarlem tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurt naar aanleiding van een uitzending van Pointer, het onderzoeksplatform van KRO-NCRV.

In de uitzending wordt beschreven hoe 7.000 Joodse panden en stukken grond in Nederland zijn doorverkocht aan ondernemers en vastgoedeigenaren.

In Haarlem gaat het om 210 panden. De gemeente wil weten of zij tijdens de bezetting onroerend goed, dat eigendom was van Joodse burgers, heeft aangekocht. Ook zijn ze geïnteresseerd of de gemeente na de Tweede Wereldoorlog naheffingen voor erfpacht of straatbelasting over de oorlogsperiode heeft gevorderd van Joodse vastgoed eigenaren of van hun erfgenamen.

Omdat het onderzoek over de gemeente zelf gaat, zal het worden uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Blauw Historisch Onderzoek, die hierin nauw zal gaan samenwerken met het Noord-Hollands Archief. Het onderzoek van Blauw zal starten per 1 mei 2021 en zal ongeveer vier maanden duren.