De kans is groot dat ook dit jaar de kermissen op de Grote Markt en op de Zaanenlaan in Haarlem eind april niet doorgaan. Vorig jaar gingen de kermissen ook al niet door vanwege de coronapandemie. "De branche kan het niet aan om nog een jaar over te slaan", zegt Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond.

De kermissen in Haarlem zijn een begrip in de stad en altijd druk bezocht. maar op dit moment geldt er een landelijk verbod op kermissen vanuit de regering.

Of het verbod wordt opgeheven, zal afhangen van de ontwikkeling van het coronavirus. "We zijn nog te veel onder invloed van het virus. Het besmettingsgevaar is nog te groot. Het is heel triest", zegt Boots.

Ook de gemeente laat weten ernstig rekening te houden met het feit dat de kermissen dit jaar niet plaats kunnen vinden.

Voor de kermisexploitanten is het een ramp, zegt Boots. “Je kan niet blijven teren op je spaargeld. Onze overheid is nog niet zo enthousiast dat ze alle kosten vergoeden. Daarbij hebben we geen enkele zicht op de toekomst, geen enkele stip aan de horizon. We weten totaal niet waar we aan toe zijn.”

Na 1 april zal de gemeente definitief een besluit nemen of de kermissen doorgaan of niet.