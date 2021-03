Omwonenden van de Koepel in Haarlem, die omgebouwd wordt tot een onderwijsbolwerk, staan woensdag voor de Raad van State. De vrees is dat een studentenappartement en een woontoren die op het bestemmingsplan staan ingetekend, hun schaduw zullen werpen over hun huizen tijdens de toch al schaarse zonuren.

Nadat de buurt in eerste instantie enthousiast was over de plannen van Stichting Panopticon om van de voormalige gevangenis een onderwijsbolwerk te maken, met ook ruimte voor een bioscoop en ondernemers, is de stemming inmiddels gedraaid.

Om de plannen te kunnen financieren, moest de stichting de omliggende terreinen verkopen aan woningcorporatie Elan Wonen en studentenhuisvestigingsorganisatie DUWO.

De hoeveelheid woningen (100 sociale huurwoningen en 250 studentenwoningen) die nu rondom de Koepel gepland staan, gaan volgens de buurtbewoners van de Scheepmakersdijk voor parkeeroverlast zorgen. Ook vrezen de omwonenden dat de hoogte van de gebouwen hun woongenot zal aantasten.

"De eerste plannen waren eigenlijk heel erg gunstig en heel erg vriendelijk, maar toen er allerlei andere partijen bij zijn gekomen, moest het in een keer volgebouwd worden en kwam er een woontoren bij", zegt Michel Terbraake, een van de omwonenden.

Jarenlang discussie over Koepel, maatschappelijk belang gaf doorslag

De gemeenteraad heeft jarenlang gediscussieerd over de plannen voor de Koepel en het bestemmingsplan van het terrein eromheen. Uiteindelijk gaf het maatschappelijk belang de doorslag; iets wat Terbraake en zijn buren ook niet willen ontkrachten.

"Het is prachtig dat er een onderwijsinstelling bij komt voor de stad en ook de woningnood is hoog. Dan snap ik dat de gemeente daar iets mee wil, maar het moet wel in proporties." De bezwaarmakers vinden dat hun wijk te klein en te compact gebouwd is om met zoveel hoge gebouwen nog woongenot te kunnen ervaren.

Terbraake is realistisch over de kansen in de zaak. "Maar het zou mooi als ze net op een paar gunstige plekken kunnen schuiven in de plannen. Daar hoop ik stiekem wel op."