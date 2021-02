Bij Stichting Ecoring in Haarlem zijn afgelopen week bij een inbraak voor duizenden euro's aan gereedschap, materialen en een elektrische fiets ontvreemd. Ook bij andere organisaties in de buurt is ingebroken.

Met behulp van de spullen verbouwen vrijwilligers en zo'n veertig jongeren groente en fruit in een 5.000 vierkante meter grote tuin "om de cohesie in de buurt te vergroten", zegt Reinier Mataheru, bestuurslid van Ecoring.

"Vele vrijwilligers hebben jaren de handen bij elkaar gestoken om dit allemaal te bekostigen. We hebben er echt veel moeite in gestoken, en nu is eigenlijk al die moeite gestolen."

Stichting Rozemarijn, die in de buurt van Ecoring gevestigd is, blijkt ook bestolen. "Ik ben boos en verdrietig. Ze hebben de kettingzaag en een doos met handschoenen meegenomen. Ook hebben ze een ontzettende bende achtergelaten die ik heb moeten opruimen", zegt Gert-Jan Kok, werkplaatsleider van Rozemarijn.

Stichting Rozemarijn werd twee jaar geleden ook al bestolen

Stichting Rozemarijn biedt kinderen met een verstandelijk of meervoudige handicap dagbesteding en woon- en werkgelegenheid. "Twee jaar geleden hebben ze hier de koperen leidingen eruit gehaald. En nu dit weer. Ik heb het de kinderen niet durven vertellen. Dat geeft ze te veel stress en een gevoel van onveiligheid. Dat wil ik ze niet aandoen."

De stichtingen laten het er niet bij zitten. Een idee om diefstal in het vervolg tegen te gaan ligt al klaar.

Er is op dit moment weinig geld om de spullen opnieuw aan te schaffen. Vermoedelijk moet de stichting weer opnieuw beginnen. "Ja, we zijn eigenlijk vijf jaar terug in de tijd. En het was al een lastig jaar. Het is heel negatief wat er gebeurd is, maar we zullen toch positief moeten blijven."