Het bestuur van Stichting Beeldverhaal Nederland heeft, in overleg met de betrokkenen, definitief besloten Stripdagen Haarlem te verplaatsen naar 3 tot en met 12 juni 2022.

Het bestuur heeft meerdere redenen om het evenement niet door te laten gaan. Zo is het voor hun nog steeds niet duidelijk hoe de coronasituatie er over een paar maanden uitziet. "Stripdagen Haarlem is een veelomvattend festival en dat willen we graag zo houden", vertellen ze in een verklaring.

In de huidige situatie is volgens hun niet te zeggen hoe Stripdagen Haarlem 2021 binnen de coronamaatregelen eruit moet komen te zien. Ze zijn daardoor bang te veel te moeten inleveren op de uitgangspunten van het festival.

Ook is de komst en veiligheid van buitenlandse gasten van wie een aantal een expositie zouden inrichten, nog steeds in het geding.

Wereldbouwers

Alle ideeën en plannen worden naar volgend jaar meegenomen. Ook het festivalthema 'Wereldbouwers'. Ondertussen zitten de organisatoren niet stil en broeden ze op mogelijkheden om 2021 alsnog niet helemaal een striploos jaar in Haarlem te laten zijn.