Koninklijke Horeca Haarlem moedigt ondernemers in de stad niet aan om mee te doen aan de acties van komende dinsdag, waarbij ondernemers in het land hun terrassen buiten willen gaan zetten. "Dat wil niet zeggen dat we het niet zat zijn", zegt Hildo Makkes, voorzitter van Koninklijke Horeca Haarlem.

"Het is een doorn in het oog om te zien dat het zo druk was in het Vondelpark in Amsterdam. Afgelopen weekend was het in Haarlem trouwens ook druk aan de oevers van het Spaarne in Haarlem. Natuurlijk steekt dat. En heel fijn voor kappers dat zij weer mogen beginnen, maar moeilijk is het wel", aldus Makkes.

"Wie open wil, moet dat doen maar wij leggen niets op", zegt Makkes. "Dat heeft niets met angst voor sancties, of dat Haarlem braver zou zijn, te maken. We hebben een goede band met de gemeente. Dat willen we graag zo houden en we vertrouwen in Haarlem. Er is ook regelmatig contact met de gemeente en daar zijn we blij mee."

Wel is Makkes er van overtuigd dat de horeca op korte termijn open kan. "Het is al vaker gezegd, maar wij zijn er als branche van overtuigd dat het kan. Veilig open. Het risico op verspreiding is minimaal, zeker met de maatregelen en aanpassingen die door ondernemers gedaan zijn."

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem liet eerder al weten neutraal te zijn in de horecakwestie, in tegenstelling tot zijn collega-burgemeesters in Amsterdam en in 't Gooi.