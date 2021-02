Inwoners van de Haarlemse Sterrenbuurt mogen het buurthuis Posthuis, dat op 9 mei vorig jaar afbrandde, zelf herbouwen, zo heeft de gemeente besloten.

Het rieten dak van het karakteristieke pand, eigendom van de gemeente, vatte vlam nadat een plastic picknicktafel bij het pand in brand was gestoken.

Ingrid van Koppenhagen van de Stichting Posthuis Zaanenpark zag direct na de brand een grote eensgezindheid onder omwonenden. Van Koppenhagen ziet graag dat de buurt de herbouw zelf op zich neemt.

In de dagen na de brand zamelden de omwonenden zelf al 15.000 euro in. Nu de verzekering 350.000 euro heeft uitgekeerd, heeft de gemeente besloten het avontuur van cocreatie aan te gaan. Het is wel een noviteit voor de gemeente Haarlem, die het bouwdepot beheert en een procesmanager aanstelt.

Met een architect, een financieel adviseur en nog meer buurtbewoners willen de omwonenden een betere versie van het Posthuis opbouwen. Zonder rieten dak, maar wel met meer functionaliteit. Nu is het pand alleen maar open als het wordt afgehuurd of als er een klaverjastoernooi of een vergadering wordt gehouden. "We willen nu namelijk heel graag overdag ook open", zegt Van Koppenhagen.