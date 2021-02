De gemeente Haarlem krijgt 8,2 miljoen euro van het kabinet voor het woningbouwproject Zuidwest. In totaal trekt het kabinet in verschillende tranches 1 miljard euro uit om het woningtekort in Nederland terug te dringen.

Gemeenten krijgen samen 226 miljoen euro om 44.666 woningen te bouwen, laat minister Kajsa Ollongren (Wonen) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Gemeenten dienden in totaal 53 projecten in, waarvan er 30 werden goedgekeurd. Zuidwest in Haarlem is een van de tien projecten die is uitgekozen in de tweede tranche 'Impulsregeling Woningbouwversnelling'.

"Dit is een enorme impuls voor Haarlem! Voor deze ontwikkelzone Zuidwest is 8,2 miljoen aangevraagd en nu ook toegekend", zegt wethouder Floor Roduner (Ruimtelijke Ontwikkeling). De 8,2 miljoen is een verdubbeling van het geld dat Haarlem zelf ook al beschikbaar heeft gesteld uit een reserve.

Een voorwaarde is dat minimaal 50 procent van de te bouwen woningen betaalbaar is. Daar voldoet Haarlem ruimschoots aan, meldt de gemeente. Sociale woningbouw zal centraal staan bij het project en het zuidwestelijke deel van de stad komt "meer in balans", aldus de gemeente.

De ontwikkelzone Zuidwest bestaat uit zes deelgebieden die in een langgerekte zone liggen die begrensd wordt door het spoor, de N208, de Leidsevaart en de Westergracht. De gemeente wil het gebied transformeren tot woon-werk-gebied. Het plan is om 1.470 woningen te realiseren.

Eerder kreeg Europaweg in Schalkwijk al geld voor woningbouw

In 2019 stelde het kabinet 1 miljard euro beschikbaar voor de bouw van nieuwe woningen, omdat het tekort sinds 2016 sterk is toegenomen.

De eerste tranche, die in september beschikbaar werd gesteld, bedroeg 335 miljoen euro en was bedoeld voor de bouw van 51.000 woningen. Nu komt daar 226 miljoen euro bovenop.

In de eerste tranche is Europaweg in Schalkwijk een van de 27 projecten die is uitgekozen in de Impulsregeling.