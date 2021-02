De Haarlemse gemeenteraad komt woensdagavond in een extra vergadering bijeen om met burgemeester Jos Wienen te praten over het bestuurlijke proces rondom de demonstraties bij abortuskliniek Beahuis & Bloemenhove.

De oppositiepartijen vinden dat de burgemeester te veel zijn eigen koers heeft gevaren met betrekking tot de regels rondom de demonstraties van "prolifers".

De kleine groep demonstranten, onder wie leden van de Duitse prolifebeweging Donum Domini, staat er al jaren een paar dagen per maand. Ze bidden en spreken bezoekers van de kliniek aan, in de hoop ze op andere gedachten te brengen.

De kliniek ligt precies op de grens van Heemstede en Haarlem. Burgemeester Astrid Nienhuis van Heemstede heeft afgelopen zomer, na klachten van de kliniek, beperkingen opgelegd aan de demonstranten.

Ze moesten voortaan aan de Heemstedekant aan de overzijde van de weg gaan staan, op zo'n 25 meter afstand. De demonstranten vochten het aan bij de rechter, maar tevergeefs. Ze besloten om voortaan hun demonstraties naar de Haarlemse kant te verplaatsen.

Undercover 'bezoekers' 200 meter lang lastig gevallen

De Haarlemse burgemeester werd in december via een motie gevraagd om in te grijpen. Ook de Haarlemse partijen, waaronder coalitiepartijen PvdA en GroenLinks, wilden een bufferzone, net als in Heemstede.

Wienen ging met de betogers in gesprek en wilde eerst een goed beeld krijgen van wat er zich in de straat afspeelde. Ook liet hij medewerkers van de gemeente undercover langs de groep lopen. Daaruit bleek dat een van de 'bezoekers', ofwel een undercover gemeentemedewerker, zo'n 200 meter lang wordt aangesproken door een van de prolifers.

Onvrede over demonstratievakken omdat ze dicht bij ingang liggen

De burgemeester wilde het probleem oplossen door vier demonstratievakken te realiseren. Voor de oppositiepartijen is dit niet acceptabel, want een van de vakken ligt op zo'n 10 meter van de ingang van de kliniek.

Bezoekers zouden dan nog steeds aangesproken kunnen worden. De burgemeester kan het aanspreken niet verbieden, omdat dat valt onder de vrijheid van meningsuiting. De Heemsteedse burgemeester heeft dat ook niet verboden.

Toen liet een groep Haarlemmers van zich horen. Initiatiefnemer van de tegendemonstratie is Sterre Marrée. Ze vindt dat de antiabortusdemonstranten veel verder uit het zicht moeten gaan staan. Eind januari stonden twee groepen bij de ingang van de kliniek te op gemoedelijke wijze te demonstreren, maar ze stonden op de verkeerde plekken.

Om duidelijkheid te scheppen over wie waar en op welke afstand moet gaan staan, kwam burgemeester Wienen met een nieuw voorstel. Hij wees één demonstratievak aan voor de antiabortusdemonstranten, op 25 meter afstand van de kliniek.

Op die manier konden beide demonstraties voortaan op afstand van elkaar blijven, kunnen de antiabortusdemonstranten hun punt blijven maken bij de kliniek en is de privacy van de bezoekers voldoende gewaarborgd, zegt de burgemeester.

Directeur kliniek: 'Liever helemaal geen demonstranten in de straat'

De directeur van de kliniek, Rob Benschop, laat weten dat hij deze oplossing werkbaar vindt, maar dat hij liever helemaal geen demonstranten in de straat ziet. Ook vindt hij dat er goed gehandhaafd moet worden.

Sterre Marrée laat het er nog niet bij zitten. Ze biedt woensdagavond voor de raadsvergadering een petitie aan de burgemeester aan. Inmiddels is die ruim elfhonderd keer ondertekend. Ze hoopt hiermee dat de burgemeester de antiabortusdemonstranten alsnog naar minimaal 100 meter afstand van de kliniek verplaatst.

De oppositiepartijen willen woensdagavond van de burgemeester onder meer horen hoe de bestuurlijke besluitvorming is verlopen en of hij de raad wel volledig heeft geïnformeerd in de eerste weken van het proces.