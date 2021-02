Een schaatser is zondagmiddag door het ijs gezakt op de Mooie Nel in Haarlem, meldt het Haarlems Dagblad. De man is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Het lukte omstanders om de man uit het water te helpen. Twee agenten die al aanwezig waren, snelden naar de man toe met een warmtedeken en een matje. Een van de agenten vuurde een rooksignaal af.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Een duiker van de brandweer heeft de man uiteindelijk met een bootje naar een steiger gebracht, aldus het Haarlems Dagblad. De schaatser was op dat moment aanspreekbaar.