Naast veel schaatsplezier zorgt het ijs ook voor ongelukken. Op de spoedeisende hulp in het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid en Hoofddorp kwamen vrijdag veel mensen binnen die zich hebben bezeerd op het ijs of door gladheid op de weg.

Vanwege de drukte is het mogelijk dat mensen langer moeten wachten tot ze aan de beurt zijn, afhankelijk van de klacht.

Zowel in Haarlem als in Hoofddorp is er extra personeel ingezet om de drukte op te vangen, zegt Marijke Darlang van het Spaarne Gasthuis.

"We zien ook mensen die op eigen initiatief naar de spoedpost komen", zegt Darlang. Om meer drukte te voorkomen roept ze mensen op vooral eerst te bellen en niet direct zelf al naar het ziekenhuis afreizen. "Bel in noodgevallen altijd 112 of de telefoonnummers van de ziekenhuizen".