De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt voor een brand in restaurant Peperzout aan het Marsmanplein in Haarlem. Het gaat om een middelgrote brand, waarbij redelijk veel brandweerlieden aanwezig zijn. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het Marsmanplein is tijdelijk afgesloten. Ook is een nabijgelegen school uit voorzorg ontruimd.

De brand brak rond 15.30 uur uit. De hulpdiensten rukten niet veel later uit met twee brandweerwagens en een hoogwerker.