In restaurant Peperzout aan het Marsmanplein is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer kreeg de brand snel onder controle, maar die zorgde wel voor forse schade in het restaurant.

De brand brak rond 15.30 uur uit in de keuken. De hulpdiensten rukten niet veel later uit met twee brandweerwagens en een hoogwerker.

Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft het pand door de brand veel schade opgelopen, aldus de Veiligheidsregio.

Het Marsmanplein was tijdelijk afgesloten. Ook is een nabijgelegen school uit voorzorg ontruimd. Hoe de brand in het restaurant is ontstaan, is nog onduidelijk.