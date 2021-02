De Afrikaanse zebramangoesten in de Haarlemse dierentuin Artisklas in Haarlem hebben een kachel in hun verblijf gekregen. De meeste dieren passen zich automatisch aan het klimaat aan, maar sommige soorten hebben wat hulp nodig.

Volgens dierentuinvoorzitter Harald Ames kunnen de Noord-Amerikaanse wasberen de kou redelijk goed doorstaan. "Al hebben ze ze zich er wel op aangepast door in winterrust te gaan. Dat betekent veel slapen, eten en nog meer slapen. Zo af en toe komen ze, in tegenstelling tot de winterslaap, naar buiten om te eten of te drinken."

Ook voor de kleine dierentuin is de coronacrisis een lastige periode. Zo moest de dierentuin in 2020 voor veertien weken dicht. Daardoor moest geld dat eigenlijk bedoeld was voor de bouw van verblijven worden gebruikt om voedsel te kopen. Dankzij giften, donaties, vrijwilligers en vaste voedseldonateuren kan de dierentuin blijven voortbestaan.