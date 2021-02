Huis Eindenhout is een van de meest karakteristieke panden in Haarlem. Vooral de pastelroze kleur is opvallend. Het huis staat in de steigers voor renovatie en nu blijkt uit kleurhistorisch onderzoek dat deze kenmerkende kleur niet de originele kleur is.

Huis Eindenhout is een neoclassicistisch herenhuis met twee witmarmeren sfinxen, die het huis de bijnamen het 'Huis met de beelden' of het 'Huis met de tieten' geven. Sinds 2018 is het in handen van Stadsherstel Amsterdam. Zij mochten het kopen nadat de vorige eigenaar, de antiquair Herman Fritz Bill, overleed.

Ruth van der Peijl, van Stadsherstel Amsterdam, is nauw betrokken bij de restauratie. "De kleur was heel opvallend en zag er eigenlijk niet heel historisch uit. Daarom hadden we het gevoel dat het misschien niet de originele kleur was en hebben we een onderzoek laten uitvoeren".

Vijftig oude lagen verf werden bij onderzoek gevonden

Voor het onderzoek is heel lokaal verf van de voorgevel gekrabd. Zo is het gelukt om zo'n vijftig oude lagen verf te onderscheiden. Uiteindelijk bleek dat de oorspronkelijke kleur roomwit was. En nu zal het pand weer in deze kleur hersteld worden.

"We willen het aanzicht van het gebouw terughalen, zoals het oorspronkelijk bedoeld was door de architect. Dan krijg je echt een beeld van hoe het pand er toen uitzag", vertelt Van der Peijl. Het pand is nu opgedeeld in vijf bewoonde appartementen. Ook de bewoners zijn enthousiast over de nieuwe kleur.