De antiabortusdemonstranten bij de Bloemenhovekliniek in Haarlem moeten voortaan in één vast demonstratievak op 25 meter van de achteringang gaan staan, laat burgemeester Jos Wienen weten in een brief aan de raad.

Dat betekent dat de demonstranten, voornamelijk van Donum Domini, niet meer uit vier vakken kunnen kiezen, zoals de burgemeester eerder had besloten. Die beslissing leidde tot een hoop kritiek.

Een van de vier vakken was namelijk op ongeveer 10 meter van de achteringang van de abortuskliniek. Daardoor zouden cliënten van de kliniek nog steeds lastiggevallen kunnen worden door antiabortusdemonstranten, vinden meerdere partijen in de raad.

De kliniek ligt op de grens van Heemstede en Haarlem. Burgemeester Astrid Nienhuis van Heemstede had eerder al besloten dat de demonstranten aan de Heemsteedse zijde aan de overkant van de weg, op 25 meter van de ingang, moeten gaan staan. Dit naar aanleiding van klachten van bezoekers en de directie van de kliniek. De antiabortusdemonstranten zouden zich namelijk te opdringerig gedragen in hun pogingen om vrouwen op andere gedachten te brengen.

Burgemeester Wienen kwam met het voorstel om vier demonstratievakken aan te wijzen, waar de demonstranten er één van moesten kiezen. Dat leidde niet alleen in de raad tot forse kritiek, maar ook onder Haarlemmers. Zo organiseerde Sterre Marrée eind januari een tegendemonstratie op de dagen dat de antiabortusactivisten ook aanwezig waren.

Organisator tegendemonstratie wil liefst bufferzone van 50 of 60 meter

Na een gesprek met de burgemeester van Heemstede kwam Wienen terug op zijn besluit. Hij hoopt met dit nieuwe besluit te voorkomen dat vrouwen nog hinderlijk aangesproken en achtervolgd kunnen worden en vindt hij dat hij voldoende recht doet aan "zowel de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de kliniek als het recht op betoging van de demonstranten".

Marrée heeft nog geen nieuwe tegendemonstraties aangekondigd bij de gemeente. Ze wil eerst weten wat de directie van de kliniek van het besluit van burgemeester Wienen vindt. Zelf zou Marrée het liefst een bufferzone van 50 of 60 meter zien. "Zodat de bezoekers van de kliniek helemaal niet meer met de aanwezigheid van de demonstranten worden geconfronteerd."

De directie van de Bloemenhovekliniek was nog onbereikbaar voor commentaar. Directeur Rob Benschop zei eerder tegen nieuwspartner NH Nieuws dat hij het liefst helemaal geen demonstraties rond de kliniek wil. Op 17 februari gaat de Haarlemse raad opnieuw over het onderwerp in discussie met de burgemeester.