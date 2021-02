De coronateststraat in de Waarderpolder in Haarlem blijft ook maandag gesloten in verband met het winterse weer, meldt Veiligheidsregio Kennemerland op de website.

De testlocaties in Kennemerland zouden maandag als een van de weinige locaties geopend zijn, maar door de beperkte inzet van de treinen is de locatie in de Haarlemse Waarderpolder niet goed bereikbaar voor personeel en inwoners.

Alle afspraken zijn inmiddels verplaatst, meldt de veiligheidsregio. Naar verwachting gaat de testlocatie Waarderpolder dinsdag wel open, omdat de code oranje van het KNMI dan niet meer van kracht zal zijn.

De testlocatie Expo in Vijfhuizen is maandag wel geopend.