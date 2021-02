De organisatie van Bevrijdingspop 2021 maakt zaterdag bekend dat het evenement online zal plaatsvinden in verband met de overheidsmaatregelen.

De organisatie heeft besloten dat het niet realistisch is om op 5 mei met een festivalpubliek bij elkaar te komen. In 2020 had het festival ook een digitale editie.

"We streven naar een online streaming-editie met een festivalsfeer, energiek en met veel muziek. Natuurlijk besteden we ook veel aandacht aan het thema vrijheid. Daarnaast worden opties zoals uitzendingen via regionale tv en radio onderzocht", laat Bernt Schneiders, voorzitter van Stichting Bevrijdingspop Haarlem weten.

Het online festival zal geen live optredens in de buitenlucht hebben. Mogelijk worden er wel enkele optredens gestreamd vanuit andere plekken in de stad. Ook zullen opgenomen optredens van artiesten uit Haarlem uitgezonden worden.