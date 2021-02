De budgetoverschrijding voor de verbouwing van het Dolhuys in Haarlem bedraagt 100.000 euro in plaats van een half miljoen euro. Dat heeft verantwoordelijk wethouder Jur Botter (Vastgoed) woensdagavond bij een raadsvergadering gemeld. Hij bood zijn excuses aan en zei ook dat er geen sprake is van "malafide" praktijken.

Door verschillende al verleende subsidies valt het tekort mee, maar juist die verschillende potjes zijn ook deels de oorzaak waarom de wethouder en daardoor ook de gemeenteraad geen grip hadden op het project.

De raad hoopt dat voor een komend ingewikkeld project, de restauratie van de bibliotheek in de binnenstad, een les is geleerd. Het overgebleven tekort wordt gefinancierd door een verhoging van de huurprijs.

Het rijksmonument, waarin het Museum van de Geest is gevestigd, is van binnen helemaal vernieuwd. Er wordt nu meer aandacht aan de geest besteed in plaats van alleen aan psychische afwijking, zei Carine Neefjes van het museum vorig jaar november vlak voor de opening door koningin Máxima tegen nieuwspartner NH Nieuws.

Wethouder op zoek naar gezamenlijk depot voor kunstwerken

Raadslid Louise van Zetten vindt het jammer dat de raad het excuus van de wethouder vrij makkelijk accepteerde, "want nu is er wel een nieuwe keuken in het Dolhuys, maar is er nog steeds geen goed depot voor de kunstwerken."

Wethouder Botter kon haar daar gelijk geruststellen, door mede te delen dat hij samen met de wethouder voor Cultuur op zoek is naar een gezamenlijk depot voor het Museum van de Geest.

Daar moet ook niet tentoongestelde kunst van het Noordhollands Archief, het Historisch Museum Haarlem en het Frans Hals Museum in opgeborgen kunnen worden. Zeker dat laatste museum kampte al voor de coronacrisis met een begrotingstekort, waardoor de goede conservering van schilderijen een probleem dreigde te worden.