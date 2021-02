Volgens burgemeester en wethouders is er 21 miljoen euro uit de gemeentekas nodig voor extra coronasteunmaatregelen. Een deel daarvan (16 miljoen euro,) wordt terugbetaald door het Rijk. De gemeenteraad moet besluiten om aanvullend nog eens 4,7 miljoen bij te tellen.

Het extra geld is onder andere bedoeld om ondernemers, de culturele sector en sportverenigingen te ondersteunen. Maar ook om de extra kosten voor de afvalinzameling en misgelopen parkeeropbrengsten te compenseren. Het meeste geld, 13,7 miljoen euro, is nodig voor extra uitkeringen en voorzieningen in het sociale domein. Het gaat om extra steun voor het eerste half jaar van 2021.

"Onze instellingen, organisaties en verenigingen mogen niet omvallen", verklaart de Haarlemse wethouder Michel Rog van Financiën in een persbericht. "De uitwerking van de compensatie vanuit het Rijk is nog niet in alle gevallen duidelijk. Daar gaan we als gemeente Haarlem niet op wachten."

Margot Gerene, adjunct-directeur ad interim bij het Frans Hals Museum, is "zeer verheugd" met de noodsteun vanuit de gemeente. "Het museum kampt met grote tekorten. Door de langdurige lockdowns en bezoekrestricties kan het museum veel minder bezoekers ontvangen, waardoor we een aanzienlijk deel van onze ticketinkomsten mislopen."

Hoe groot de steun voor het museum gaat zijn, wordt waarschijnlijk rond de lente bekendgemaakt. Het geld is hard nodig voor het Frans Hals Museum, dat al lange tijd kampt met tekorten. "Ook voor een oplossing daarvoor is het museum in gesprek met de gemeente", vervolgt Gerene. "De reserves van het museum om de klappen van de coronacrisis op te kunnen vangen zijn zo goed als onbestaand. De noodsteun voor 2021 is daarom van cruciaal belang om het museum overeind te kunnen houden."

Haarlemse horeca blij met financiële steun

Ook de Haarlemse horeca is blij met de financiële steun, zoals het kwijtschelden van de belastingen voor terrassen. Toch blijft hun situatie vooralsnog uitzichtloos, nu er voorlopig nog niet eens gedacht kan worden aan versoepelingen.

"Hartstikke fijn in deze tijd, de ondernemers hebben het zwaar genoeg", reageert Hildo Makkes van der Deijl van de Haarlemse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. "Alle beetjes helpen. Het is niet alles, dat kan ook niet. Maar ik ben wel heel blij met de geste."