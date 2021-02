De politie heeft woensdagmiddag in een bedrijfspand aan de Jan van Krimpenweg in Haarlem een hennepkwekerij ontdekt. In een ruimte van het pand werden ruim vijfhonderd hennepplanten aangetroffen, meldt de politie donderdag. Een 33-jarige man uit Beverwijk is aangehouden.

Agenten belden woensdag rond 17.00 uur aan bij het pand nadat ze meerdere meldingen hadden ontvangen over een mogelijke hennepkwekerij.



Na een paar minuten deed een man de deur open, waarna de agenten een ronde door het pand liepen. Al snel roken ze de geur van hennep, waarna ze stuitten op de kwekerij.

Ook bleek de man stroom te hebben 'gestolen'. De kwekerij is ontruimd en de hennep en apparatuur zijn in beslag genomen. De man is aangehouden en wordt verhoord.