Het kunstwerk 'Totemetot van Frank Koolen in de beeldengalerij aan de Dreef in Haarlem is vervangen door een nieuw beeld 'Fingers Crossed' van Koolen. Het nieuwe kunstwerk is geïnspireerd op de langdurige coronapandemie.

De elf beelden van elf verschillende hedendaagse kunstenaars staan al sinds mei 2019 aan de Dreef en vormen het begin van een kunstroute die loopt van de Grote Markt naar de Haarlemmerhout. Om de gratis expositie interessant te houden worden regelmatig beelden vervangen.

Het nieuwe beeld Fingers Crossed is een dubbelzinnige verwijzing naar de langdurende coronapandemie. Het toont twee figuren die onderdeel zijn van een groter geheel en die troost bij elkaar lijken te zoeken.

De gekruiste vingers zijn een teken van hoop op een goede afloop, maar het is ook een symbool van stiekem liegen of "niet mee doen". Een verwijzing naar het feit dat de coronaregels af en toe ook worden overtreden.