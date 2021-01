Bij een steekpartij in een flat aan de Beneluxlaan in het Noord-Hollandse Heemskerk is een dode gevallen. De politie heeft drie mannen aangehouden, meldt het Noordhollands dagblad.

In de nacht van zaterdag op zondag gingen agenten rond 1.00 uur naar de flat aan de Beneluxlaan in Heemskerk nadat zij een melding kregen over een steekpartij.

Op de gang van de flat zou een zwaargewond persoon zijn aangetroffen. Het slachtoffer overleed voordat de hulpdiensten arriveerden.

Drie mensen zijn door de politie aangehouden. Het Noordhollands Dagblad schrijft dat buurtbewoners zeggen geschreeuw te hebben gehoord. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.